Nous sommes à quelques jours des élections présidentielles en Guinée, et les affrontements entre les divers partis politiques se déroulent déjà. La situation inquiète la procureure à la Cour pénale Internationale (CPI), Fatou Bensouda, qui appelle à la retenue. « Je suis très préoccupée par les récentes informations faisant état de brutalités entre les partisans des divers candidats et d’affrontements violents entre les manifestants et les forces de l’ordre », a déclaré la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, dans un communiqué.

Des sanctions seront appliquées

Selon elle, « ces épisodes récurrents de violences électorales sont déplorables. Ils contribuent à perpétuer le cycle de la violence en Guinée ». Elle a par ailleurs mis en garde tous les acteurs politiques qui agiraient d’une manière ou d’une autre dans ses tensions, puisque des sanctions seront appliquées à leur encontre. Ainsi, elle a fait savoir que toute personne qui commet, encourage, incite, ordonne ou participe d’une façon ou d’une autre dans ces tensions fera l’objet de poursuites.

Notons que ces propos de Fatou Bensouda interviennent dans un contexte où des affrontements entre communautés ont lieu en Guinée. Au cours de récentes interviews accordées à des médias internationaux, l’actuel président Alpha Condé et son rival Cellou Dalein Diallo ont chacun nié leurs implications dans ces heurts, tout en se rejetant mutuellement la faute.

