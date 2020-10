Dans l’affaire de caricature du prophète Mahomet qui a déchaîné un flot de colère dans le monde islamique, certaines personnalités ont principalement pris le président français Emmanuel Macron à partie en proférant des injures contre lui. Après le président turc Erdogan qui a remis en cause la santé mentale de son homologue, le champion du monde poids légers d’arts martiaux mixtes (MMA), Khabib Nurmagomedov, a également qualifié Macron d’« ordure ».

« Que le Tout Puissant défigure cette ordure et tous ses disciples qui au nom de la liberté d’expression insultent la foi de plus d’un milliard et demi de musulmans. Croyez-moi, ces provocations auront pour eux de graves conséquences car les pieux ont toujours le dernier mot, » avait posté la star dans un message sur son compte Instagram. Dans un autre post, le trentenaire a demandé à ce qu’Allah « lâche sa punition » sur ceux qui ne respectent pas l’image du Prophète.

“Je fais du sport, pas de la politique”

Dans la foulée, quelques sportifs ont réagi au second post dont l’international algérien Youcef Atal. Après avoir été accusé d’avoir liké le post en soutenant le terrorisme, le parisien Presnel Kimpembe a indiqué combattre au contraire le terrorisme. « Je fais du sport, pas de la politique, se défend le champion du monde. Je ne parle pas russe non plus. Je condamne fermement le terrorisme, toutes formes de violence sans aucune réserve, et toutes les tentatives de manipulation nauséabondes. » Il faut préciser par ailleurs que le ‘’like’’ du défenseur du PSG, n’apparaît pas dans la liste des réactions.