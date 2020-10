Malgré toutes les sanctions qui pèsent sur le régime Nord-coréen et la situation économique particulièrement difficile qu’il traverse, Pyongyang a étalé ce samedi 10 octobre tout son potentiel militaire. A la faveur d’un défilé qui entre dans le cadre de la célébration du 75ème anniversaire du Parti du travail au pouvoir depuis la séparation de la péninsule, le régime a dévoilé un nouveau missile.

Un missile différent

Il s’agit d’une arme qui est visiblement différente des autres. Au cours de ce défilé qui a été diffusé par la télévision publique, on peut voir l’imposant missile balistique intercontinental. Ces armes sont tractées sur un véhicule à 11 essieux. En plus des armes, on peut voir au cours du défilé des escadrons de soldats armés et des engins militaires alignés dans les rues de Pyongyang.

“Nous continuerons à renforcer notre armée”

« Nous continuerons à renforcer notre armée, à des fins d’autodéfense et de dissuasion », a notamment déclaré le leader de la formation politique à l’honneur lors d’une allocution qui a été diffusée. Selon une publication qui a été faite sur le réseau social de l’oiseau bleu par Ankit Panda, de la Federation of American Scientists, sur le missile nord-coréen, il s’agit du « plus gros missile mobile à combustion liquide jamais vu à ce jour ».

