Cela n’arrive pas souvent. Dans son autobiographie, la star américaine Mariah Carey s’en est prise à sa collègue canadienne Céline Dion. Il est question d’une prestation commune en hommage à Aretha Franklin. Prestation de Céline qui n’a pas plus à la diva américaine, pour qui, la canadienne a manqué de respect à la légende Aretha.

Annonces

Le spectacle a eu lieu en 1998. Mais il semblerait que Mariah Carey s’en souvienne encore. Lors de Divas Live qui réunissait Mariah Carey et Céline Dion, Shania Twain, Gloria Estefan pour rendre hommage à Aretha Franklin en chantant avec elle un de ses plus grands morceaux (You Make Me Feel Like A) Natural Woman, la star américaine n’a pas apprécié l’approche de la canadienne.

News Inter par email :

Elle lui reproche tout simplement d’avoir manqué de respect à Aretha Franklin sur son propre morceau : «Chacune d’entre nous connaissait sa partie, mais nous savions toutes que c’était la chanson d’Aretha. En fait, presque toutes, écrit Mariah Carey. Écoutez, si Aretha décide d’improviser pendant une partie, c’est son droit à titre de reine, mais ce n’est pas – je répète, ce n’est pas – pour vous mettre au défi. L’une des divas n’a pas compris l’étiquette et s’est mise à légèrement provoquer la reine pendant la chanson. C’était correct. Mais je n’aurais jamais fait quelque chose comme ça.» a-t-elle dit, faisant allusion à Celine Dion sans la nommer.

Annonces

« À mon humble avis, la diva en question était déjà allée trop loin et essayait maintenant d’enterrer Aretha… Ça s’est vraiment produit. Je n’arrivais pas à croire que quelqu’un ose tenter de voler la vedette à Aretha durant son hommage… Le tout, en chantant à propos de Jésus. C’était peut-être à cause du fossé culturel entre les deux, mais ça m’est apparu comme un moment de pure folie, et je n’avais pas envie d’en faire partie.»