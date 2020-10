Alors que l’on constate un rapprochement entre plusieurs pays musulmans et Israël sous l’impulsion de l’administration Trump, le Soudan quant à lui résiste à l’appel des USA. Et pour cause, l’agenda des trois pays ne semble pas concorder sur ce plan.

Annonces

Pour rappel, l’administration Trump tient à ce rapprochement avant les présidentielles pour vendre l’activisme américain dans un but totalement électoral. En cas de baisse dans les sondages contre Joe Biden, mettre en avant une diplomatie forte est un gros plus pour Donald Trump. Le pays fait donc valoir le retrait du Soudan de sa liste noire avec plusieurs conditions dont le rapprochement avec Israël.

News Inter par email :

Mais pour les autorités soudanaises, un rapprochement est une question très délicate, tant l’opinion nationale est opposée à Tel Aviv à cause de la question palestinienne. Un dilemme donc pour les autorités qui veulent un retrait de la liste noire américaine, mais surtout éviter une opinion publique défavorable avant les prochaines élections. Une fatwa a même été prononcée contre une normalisation avec Israël.