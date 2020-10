En France l’activiste panafricaniste Mwazulu Diyabanza qui avait tenté de récupérer une oeuvre d’art africaine du musée du quai Branly a été condamné à 1000 euros par un tribunal en charge de l’affaire. Encore inconnu il y a quelques mois, l’homme est devenu très célèbre après son coup d’éclat (sa volonté de récupérer une oeuvre d’art d’un musée) tout en filmant la scène.

Il accuse la France d’avoir illégalement acquis ses oeuvres, mais surtout de tirer profit de ces dernières en les exposant dans des musées sans verser une contrepartie aux auteurs. Le tribunal correctionnel de Paris a ainsi décidé de le condamner à 1000 euros d’amende pour “vol aggravé” d’un poteau funéraire d’origine tchadienne. Mwazulu Diyabanza a annoncé qu’il allait faire appel de la décision. “Alors même que toutes les parties au procès avaient relevé l’absence d’intention réelle de voler la statuette, cette décision revient à traiter en vulgaires resquilleurs des militants d’une cause politique et, de la sorte, à confondre un simulacre de vol et une tentative de vol… En ce sens, déni sur déni, à la cécité politique vient s’adjoindre, fidèle au continuum colonial, la cécité judiciaire” ont affirmé ses avocats.

Même si le président du tribunal reconnaît un acte militant il a affirmé qu’il devait être découragé. Ce à quoi répond Mwazulu : “La légitimité d’aller chercher ce qui nous appartient ne revient pas aux juges d’un gouvernement prévaricateur“. Toutefois deux autres procès attendent l’activiste qui a déjà multiplié ses coups d’éclat en Europe, notamment à Marseille et aux Pays-Bas. Il en annonce d’autres.