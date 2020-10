Encore deux semaines et les Ivoiriens iront aux urnes pour élire un prochain président de la République. En dépit de tous les appels que lance l’opposition à l’endroit du pouvoir en place concernant l’élection qui d’après elle, garantit déjà la victoire à Alassane Ouattara, le processus électoral suit toujours son cours normal. Toutefois, les opposants de leur côté, continuent leur travail, et estiment que la présidentielle n’aura pas lieu tant que M. Ouattara n’aura pas satisfait leurs demandes.

Ce mercredi 14 octobre 2020, le président statutaire du Front Populaire Ivoirien (FPI) Pascal Affi N’guessan a invité ses partisans à boycotter l’opération de distribution des cartes électeurs qui a démarré ce jour et qui prendra fin le 20 octobre prochain. « La direction du Front Populaire Ivoirien (FPI) et de l’Alliance des Forces Démocratiques de Côte d’Ivoire (AFD) rappelle à tous les commissaires électoraux, aux militants et sympathisants qu’en application du mot d’ordre de désobéissance civile lancé par la plateforme de l’opposition, ils sont invités à ne pas prendre part à l’opération de distribution et de retrait des cartes d’électeurs », a précisé le communiqué signé par Issiaka Sangaré, porte-parole de M. N’guessan et Secrétaire général du parti.

La dissolution de la CEI

Tout comme la majorité des opposants au président Ouattara, qui sont entrés en alliance afin d’obtenir des élections libres, transpirantes et inclusives, l’ancien Premier ministre exige également la dissolution de la Commission Electorale Indépendante (CEI) et du Conseil Constitutionnel. Affi N’Guessan demande aussi que le président de la République retire sa candidature, qui est l’une des quatre validées sur la cinquantaine par le Conseil Constitutionnel. Pour le président du FPI, la candidature de Ouattara est anticonstitutionnelle.

