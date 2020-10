Le président américain Donald Trump a présenté ses condoléances à son homologue français Emmanuel Macron, suite à l’attentat ayant coûté la vie à Samuel Paty, un professeur d’histoire-géographie âgé de 47 ans, mort décapité. Il l’a en effet fait savoir au cours d’un rassemblement de campagne en vue de sa réélection ce dimanche 18 octobre 2020 dans le Wisconsin.

Neuf personnes arrêtées

« Au nom des Etats-Unis, j’aimerais présenter mes sincères mais vraiment condoléances à un de mes amis, le président français Emmanuel Macron, car la France a subi hier un nouvel attentat terroriste barbare. Un innocent enseignant a été décapité près de Paris. Une Chose terrible ! » a-t-il déclaré, tout en soulignant que les autorités françaises ont arrêté neuf personnes. Le locataire de la Maison Blanche a profité de l’occasion pour rappeler que son administration a réalisé un coup de maître en ce qui concerne le terrorisme radical, évoquant notamment le décret anti-immigration, décrié par plusieurs voix.

Emmanuel Macron peut compter sur les USA

« Souvenez-vous de cette interdiction de toute entrée sur le territoire américain et puis nous avons été poursuivis et nous avons perdu, perdu, et puis nous avons gagné devant la Cour suprême des Etats-Unis » a-t-il lancé sous les applaudissements de ses partisans venus l’écouter. Revenant par la suit sur l’attentat qui a touché la France, Donald Trump a encore réaffirmé son soutien envers l’hexagone. Il a donc fait savoir que le président français Emmanuel Macron peut compter sur les USA, surtout dans cette période difficile que son pays traverse.