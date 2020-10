L’actualité relative à l’assassinat de l’enseignant d’histoire Samuel Paty ce vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine, pour avoir montré en classe de 4e les caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo, continue de défrayer la chronique. En effet, quelques jours après le meurtre, l’enquête ouverte et confiée aux policiers de la sous-direction antiterroriste (SDAT) de la police judiciaire et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) se poursuit.

Il propose de l’argent pour l’identifier sa victime

Même si les faits ne sont pour l’heure pas faciles à recouper, on en sait un peu plus sur l’auteur du crime et son mode opératoire. Le jeune Abdouallakh Anzorov armé notamment de deux couteaux et d’une arme de poing de type Airsoft aurait proposé de l’argent à certains élèves pour l’aider à identifier sa victime. L’un des élèves ayant pris part à cette identification se serait retrouvé en garde à vue depuis dimanche selon les premiers éléments de l’enquête.

L’informateur savait-il le sort réservé à la victime?

Pour l’heure, il serait tout de même difficile d’indiquer que le jeune homme ayant aidé à identifier l’enseignant d’histoire Samuel Paty savait le sort qui était réservé au quadragénaire. Rappelons que le meurtrier aurait pris départ d’Evreux pour se rendre à Conflans-Sainte-Honorine. Le jeune Tchétchène est décédé après avoir reçu plusieurs balles.