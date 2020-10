Il y a quelques jours, un rapport de l’organisation de protection de l’environnement Greenpeace dénonçait l’attribution de licences de pêches à des bateaux chinois contrairement aux déclarations du ministère sénégalais de la pêche. Après avoir pris connaissance du document, Aliou Ndoye et ses collaborateurs avaient vivement réagi, fustigeant des « allégations totalement infondées ». Ils vont même mettre en doute la crédibilité de l’organisation internationale en révélant qu’elle a signé la « quasi-totalité des communiqués publiés » par les industriels de la pêche qui tiennent le même discours qu’elle.

Jusqu’ici, le ministre de la pêche Alioune Ndoye et ses collaborateurs étaient seuls contre Greenpeace et le Groupement des armateurs et industriels de la pêche du Sénégal. Mais ils viennent d’avoir le soutien du Collectif des acteurs de la pêche du Sénégal (Caps). « Alioune Ndoye fait du bon travail. Il est ouvert et partage avec nous la volonté de développer le secteur » a déclaré le président des mareyeurs de Pikine à l’occasion d’un point de presse qu’il animait hier dimanche 18 octobre. Djiby Ndiaye appellera à l’arrêt des « campagnes de diabolisation » contre le ministre de tutelle.

De la “manipulation”

Le président des mareyeurs du Sénégal va également défendre Alioune Ndoye, reprenant ses arguments. « Pour accorder une licence à un navire, il faut déjà que le Sénégal signe un accord de pêche avec son pays. Pour la licence aussi, il faut que Macky donne son accord. Tous les navires que vous voyez appartiennent à des Sénégalais. Ils en détiennent 51% » a déclaré Thierno Mbengue. Ces membres du Caps marquent donc leur soutien à Alioune Ndoye et traitent les accusations dont il fait l’objet de « mensonges » fabriqués par des « personnes mal intentionnées, tapies dans l’ombre, pour saboter le secteur de la pêche ». Le rapport de Greenpeace n’est rien d’autre que de “la manipulation”, soutiennent-ils.

