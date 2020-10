Les députés de la 8ème législature ont procédé mardi dernier, à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2020. La cérémonie forte simple s’est déroulée à l’hémicycle à Porto-Novo en présence de plusieurs de personnalités politico-administratives. 25 dossiers seront examinés dont notamment, la loi sur les cérémonies ruineuses.

Longtemps décriée en raison de la cherté de la vie, une proposition de loi a été déposée à l’assemblée nationale pour encadrée les cérémonies ruineuses. Il s’agit de la proposition de loi du député Nazaire Sado qui date de 2017 et qui probablement sera adoptée lors de la deuxième session ordinaire de l’institution parlementaire.

En effet, le député entend œuvrer pour cadrer les gaspillages d’argent qu’impose la tradition par des cérémonies ruineuses. Dans une correspondance adressée au Président de l’assemblée nationale Louis Vlavonou, le député Sado avait fait savoir que la loi concerne les cérémonies ruineuses au Bénin. ” Les dépenses consacrées aux mariages ne pourront plus être supérieures à 600 000 F CFA et les funérailles à 500 000 F CFA. Pour le député, les cérémonies de ce type sont ruineuses et relèvent de l’exhibitionnisme “, a-t-il indiqué.

Rappelons que ladite session est prioritairement consacrée à l‘étude, à l’examen et à l’adoption du projet de loi des finances gestion 2021. Entre autres lois à étudier, le projet de loi portant code de nationalité béninoise, le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin, le projet de loi portant loi organique sur le conseil économique et social, le projet de loi portant statut des magistrats de la cour suprême.