Le garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation a accordé une interview à plusieurs médias, lundi dernier, pour exposer les nouvelles réformes entreprises dans le secteur de la justice. Il a été notamment question de la mise en service de plusieurs tribunaux conformément à la loi d’organisation judiciaire en République du Bénin.

25 tribunaux de première instance de deuxième classe, trois tribunaux de première instance de première classe dans les villes à statut particulier que sont Cotonou, Porto-Novo et Parakou, et trois cours d’appels, une à Cotonou, une à Porto-Novo et une autre à Abomey. C’est ce que prévoit la loi d’organisation judiciaire. Face aux hommes des médias, lundi 05 octobre 2020, le garde des sceaux a fait un état des lieux du tableau judiciaire national.

A en croire Sévérin Quenum, 14 tribunaux de première instance de première classe et de deuxième classe sont actuellement fonctionnels sur les 28 que prévoit la loi. En effet, trois nouveaux tribunaux ont été récemment installés à Comè, Dassa-Zoumé et Malanville et répondent à la vision du gouvernement de doter les tribunaux d’effectifs suffisants pour les faire tourner.

Par ailleurs, des infrastructures adéquates seront construites pour abriter les autres tribunaux en instance, a annoncé le garde des sceaux. Le gouvernement s’inscrit aussi, a-t-il annoncé, dans la dynamique d’installation des tribunaux frontaliers afin de dénouer aussi rapidement des crises conflictuelles entre nos compatriotes ou avec d’autres étrangers le long de nos frontières.