Sindika Dokolo, homme d’affaires, mécène congolais et époux d’Isabel Dos Santos est décédé. Alors qu’il se trouvait du côté de Dubaï, ce dernier a eu un accident de plongée sous-marine. Une information confirmée par divers membres de son entourage. Très vite, de nombreux officiels ont décidé de lui rendre hommage.

Michée Mulumba du bureau du président Félix Tshisekedi, est l’un des premiers à avoir eu une pensée pour Dokolo. Il a fustigé cet accident, espérant ensuite que son compatriote puisse reposer en paix. L’homme d’affaires est connu pour avoir investi dans de nombreuses sociétés, mais également pour avoir été le détenteur d’une imposante collection d’art.

Sindika Dokolo décède tragiquement

Né en 1972, Sindika Dokolo avait pour mère Hanne Kruse, danoise d’origine, qui lui a donné le goût de l’art en lui faisant faire le tour des musées d’Europe. Son père Augustin Dokolo Sanu, était un homme d’affaires ayant débuté sous le régime de Mobutu Sese Seko. Il a été châtié après le départ du maréchal, en 1997.

Un homme d’affaires

Il vit entre l’Europe et notamment la France, et l’Afrique. Il quitte son pays durant les deux guerres civiles qui éclatent au Zaïre. Il rencontre le clan Dos Santos, avant de tomber sous le charme d’Isabel. Une année plus tôt, il hérite de la fortune de son père. Les deux se rencontrent d’ailleurs à Miami Beach de Luanda, alors haut lieu de la jet-set angolaise.