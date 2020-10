I9, c’est le nom qui a été donné à l’appareil équipé d’intelligence artificielle. Actuellement en phase de test par la Royal Air Force, le drone est conçu pour voler dans des lieux fermés comme des immeubles, des zones souterraines ou des grottes. Même si d’après les règles de la guerre actuellement en vigueur, seul un opérateur humain est habilité à prendre la décision de tire, d’après l’un des experts de défense de Forbes cité par BFMTV, il y aura toujours un humain dans la boucle pour prendre cette décision à la place de la machine.

L'I9, son nom de code, n'est pas conçu pour être lancé sur des champs de bataille, mais dans des immeubles, des sous-terrains ou des grotteshttps://t.co/yJeDvLOUwx — Pascal Samama (@PascalSamama) October 5, 2020

Eliminé des drones ennemis

Le drone I9, d’un mètre de longueur et doté de six hélices, est équipé d’un fusil et peut tirer des cartouches de chasse. Il remplacera de ce fait les soldats dans des zones estimées dangereuses, pour leur éviter de prendre des risques. Spécialisé dans le recueil et la transmission d’informations, l’engin est également capable d’intervenir avec des frappes.

Il est capable d’identifier l’ennemi grâce à un système de reconnaissance faciale et est donc parfaitement autonome quand il s’agit de mener une opération. Il peut également neutraliser des drones ennemis ou du matériel militaire ou informatique.