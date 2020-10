A moins de cinq jours de la tenue du scrutin présidentiel américain, les détracteurs du milliardaire républicain candidat à sa propre succession continuent de lancer des appels à voter contre lui. C’est le cas du média « The Lancet » qui a consacré un éditorial à ce sujet. Il a notamment dressé un bilan particulièrement négatif de la gestion qui a été faite par l’administration Trump de la pandémie relative au nouveau coronavirus.

La revue appelle à faire un bon choix

La revue spécialisée dans les questions médicales s’est d’ailleurs focalisée sur les élections et a invité les électeurs à faire un choix aux vues des différentes expériences avec les deux candidats. «Le 3 novembre 2020, les États-Unis choisiront entre rester tournés vers le passé ou être courageux en allant vers l’avenir», a laissé lire le magazine sans véritablement évoquer le nom du candidat républicain.

Elle déplore les pertes enregistrées et celles à venir

«Avec tant de pertes et tant encore à perdre, l’élection présidentielle de 2020 est le moment opportun pour l’électorat américain de soutenir un changement pour le mieux, rejeter la stagnation de l’autosatistaction, échanger un point de vue dénué de but par une vision de progrès, et retrouver la communauté internationale dans l’objectif d’un avenir plus équitable et durable», a poursuivi l’éditorialiste du magazine spécialisé dans les questions sanitaires.