C’est l’une des plus vieilles tisanes au monde dont les premières traces remontent à plus de 4000 ans maintenant. Le thé vert est avant tout reconnu pour ses propriétés désintoxifiantes effectives, antioxydantes puissantes qui neutralisent certains radicaux libres, donc à prévenir la formation de ces radicaux libres. Ceux-ci pour la plupart sont responsables du vieillissement prématuré des cellules, de l’apparition de certains cancers aussi selon plusieurs recherches scientifiques, l’artériosclérose et plusieurs maladies cardio-vasculaires. Le thé vert est donc synonyme de jeunesse et de bonne santé. Le thé vert aide aussi à baisser du cholestérol dans le sang. Grâce à son taux important en caféine et en vitamine C, le thé vert est exploité comme stimulant contre la fatigue. D’ailleurs, le thé vert active le métabolisme dont la vitalité et les performances physiques, stimule la brûlure des graisses, aide à baisser le risque de diabète de type 2 (augmente la sensibilité à l’insuline).

Le thé vert est une plante médicinale naturelle très puissante. Elle a des applications dans la prévention et le traitement d’un très grand nombre de maladies. Voici d’autres propriétés médicinales : anti-inflammatoires, antivirales, antibactériennes (contre les caries, la gingivite), antifongiques, anti-angiogéniques (c’est-à-dire détruit l’arrivée d’oxygène vers les tumeurs s’il y a lieu), renforce le système immunitaire, digestives surtout après les repas, réduit les risques d’empoisonnement alimentaire d’origine bactérienne, baisse l’acidité et réduit la tension artérielle ce qui favorise les pratiques de méditations. Il faut noter par contre que les effets du thé vert dépendent du type de plante utilisée, de la concentration en principes actifs et l’équilibre des différents éléments présents dans la composition chimiques des feuilles ou la poudre de ces feuilles. D’où les multiples variétés de thé vert existant dans le monde entier.

Plante à laquelle on doit le nom de thé vert

Même si l’on compte plus de 8000 types de thé vert, ce sont des plantes appartenant pour la majorité à la famille des théaceae. Deux plantes se distinguent : Thea Sinensis ou Camellia Sinensis, kuntze (en Ouganda) ou théier des arbres subtropicaux dont la production africaine dans le monde représente 12.3%. Oui, l’Afrique produit du thé vert ! Pour fabriquer les feuilles de thé, les producteurs misent surtout sur les jeunes feuilles ou leurs bourgeons. Quant à leur production on distingue 2 méthodes différentes majoritairement connues : la technique Japonaise qui se sert de la vapeur d’eau pour arrêter la fermentation enzymatique puis torréfier les feuilles de thé ; et, la technique chinoise par le Wok métallique où les feuilles sont réchauffées à très haute température (soit 300°C et plus). Malheureusement ce second procédé endommage les feuilles puis réduit leurs propriétés médicinales recherchées. Car en dehors des principes cités, la plante Camellia sinensis par exemple aide à traiter des infections aux yeux, la toux, douleurs au ventre (décoction avec bidens pilosa et myrica salicifolia) et même la grippe (Namukobea et al., 2011; Mahomoodally F., 2014 ; Suroowan M. et Mahomoodally F., 2016).

Contre-indications

La théanine à ne pas confondre avec la théine est l’acide aminé le plus présent dans le thé vert jusqu’à de 1 à 2% du poids totale à sec de la feuille de thé. Une tasse de thé vert contenant en moyenne 8mg, il est recommandé de ne point excéder 20 tasses par jour. Par ailleurs, concernant la consommation du thé vert, il est important de porter une attention particulière à la provenance des feuilles. Ceux venus du Japon sont peut-être exposés à la radioactivité (Fukushima), et ceux venus de n’importe quelle autre terre agricole peut être exposée aux pesticides surtout avec les grandes multinationales puissantes dans le domaine agroalimentaire.

À lire