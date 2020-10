L’ancien international français Lilian Thuram a profité d’une sortie médiatique qu’il a effectuée sur Europe1 pour se prononcer sur la question du racisme. Pour l’auteur du livre « La pensée blanche », pour arriver à bout de ce phénomène, il serait important de connaître ses origines. « Si on veut dépasser la problématique du racisme, il faut connaître l’histoire du racisme », a-t-il fait savoir l’ancien footballeur français.

Une race supérieure à une autre?

Il a saisi l’occasion pour inviter les uns et les autres à une prise de conscience par rapport à ce phénomène qui a pris le temps de s’enraciner par l’Education et les divers enseignements. Il a dénoncé le fait que pendant des années le système érigé mette beaucoup plus l’accent sur la supériorité d’une race par rapport à une autre.

Le rang de la race blanche…

« C’est une pensée politique qui hiérarchise les gens selon la couleur de la peau. (…) On a construit l’idée qu’il y aurait une race supérieure à d’autres, mais c’est une construction, pour diviser les gens. Donc, parler de l’histoire, c’est comprendre la réalité d’aujourd’hui », a-t-il déroulé. L’ancien champion du monde a notamment essayé d’étayer son argumentaire par l’exemple de la France où pendant plusieurs années, « on apprenait aux enfants des écoles que la race blanche était la plus parfaite ». Aussi, s’est-il interrogé sur le moyen de lutter contre les idées intériorisées.