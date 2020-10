Deux organisations de la diaspora du Togo s’unissent pour «mettre fin au règne de l’arbitraire, de l’injustice, des abus de droits et de pouvoir au Togo conformément à la Constitution originelle de 1992 adoptée massivement à plus de 97,7 % par le Peuple togolais ». Il s’agit du Réseau de coordination de la diaspora togolaise indépendante (RCDTI) et du Collectif pour la vérité des urnes Togo-Diaspora (CVU-TOGO-DIASPORA). Ces deux mouvements citoyens et politiques proposent une charte de refondation du Togo. Ils préconisent une approche opérationnelle pour pallier l’absence de propositions crédibles de la part des partis politiques, qui pour une grande partie d’entre eux, sont devenus institutionnels, au point de contribuer à la légitimation sinon la justification du système de l’arbitraire au Togo.

Ces deux mouvements estiment que le parti du pouvoir, le défunt Rassemblement du peuple togolais (RPT) remplacé par l’Union pour la République (UNIR) avec l’appui de forces militaires et ésotériques a graduellement confisqué le droit du citoyen et du Peuple togolais y compris la Diaspora à choisir ses dirigeants sur la base de la vérité des urnes. Pour eux, «l’hypocrisie institutionnalisée autour d’un système clanique bâti autour de l’allégeance forcée et l’achat des consciences du fait de la pauvreté et des inégalités a rendu caduc le 6è alinéa du Préambule de la Constitution ». Cet alinéa proclame la « ferme volonté de combattre tout régime fondé sur l’arbitraire, la dictature et l’injustice ». Alors, l’alternative proposée par le RCDTI et le CVU-TOGO-DIASPORA se veut l’aboutissement d’un marathon démocratique, une longue lutte pour faire émerger une démocratie inclusive et véritablement représentative du Peuple togolais sans exclusive.

Approche collective

Cette refondation aura pour assise un pouvoir véritablement représentatif du Peuple togolais avec un Gouvernement rendant des comptes régulièrement à des institutions citoyennes de contrôle du pouvoir, suivant des règles précises élaborées de manière inclusive et rendues publiques. Dans un premier temps, ce en amont et en aval de la mise en place d’un processus de transition politique, RCDTI et CVU-TOGO-DIASPORA vont, avec toutes les parties prenantes ayant enrichi puis adopté, cette charte de Refondation du Togo, organiser et accompagner des conférences inclusives, en ayant pris soin de créer les conditions permettant de contrecarrer la capacité de nuisance de ceux qui sont issus de la contre-vérité des urnes. En effet, la préparation et l’organisation d’une transition politique après une autocratie familiale et clanique de près de 60 ans doit être fondée sur une approche collective afin d’apporter les améliorations aux principaux textes qui devront régir les institutions et le passage de l’arbitraire à la démocratie de la vérité des urnes.

Trois documents de base

Il va s’agir d’élaborer une la Charte de refondation du Togo (CRT), le Projet de transition politique (PTP) et le Projet de société commun (PSC). Dans un deuxième temps, et au cours de Conférences inclusives élargies, tous les projets existants offrant une alternative crédible au peuple togolais devront être présentés, mis en compétition afin de faire émerger un consensus sur les textes finaux, devant régir une alternative unitaire qui mettra fin au régime responsable de l’arbitraire au Togo. Cette refondation du peuple togolais doit reposer sur une Convention d’engagement de chaque Togolaise et Togolais à respecter des valeurs humaines de paix, de respect mutuel et de tolérance. Le RCDTI et le CVU-TOGO-DIASPORA suggèrent les dix points au Peuple togolais en lui suggérant de s’engager activement en faisant parvenir par écrit, toutes propositions constructives d’amélioration des textes de la Charte de Refondation du Togo aux responsables de ces deux associations citoyennes.

S’engager pour agir

Il s’agit entre autres, «de proposer un projet politique alternatif crédible pour restaurer l’unité du Peuple togolais » et «d’organiser pacifiquement la rupture avec les liens de servitude aux plans national et international ». Il est aussi question pour chaque Togolais de contribuer à la restauration de la dignité individuelle et collective des citoyennes et citoyens togolais en travaillant pour l’augmentation de la richesses du pays tout en assurant une distribution beaucoup plus équitable entre les ressortissants du pays. Le RCDTI et le CVU-TOGO-DIASPORA rappellent que «chaque citoyenne et citoyen togolais, ainsi que les amis du Togo, doivent décider d’accepter de s’engager individuellement et de mobiliser collectivement autrement en Politique ».

