Le classement UniRank des 200 meilleures universités africaines en 2020 est déjà disponible. Et le moins qu’on puisse dire c’est que les universités francophones subsahariennes sont sous représentées. Il n’y en a que 06. Alors que l’Afrique du Sud occupe les 7 premières places du classement, la première université francophone subsaharienne pointe au 33ème rang. Il s’agit de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cet établissement supérieur est suivi de Gaston Berger, une autre université sénégalaise qu’on retrouve à la 113ème place.

Ce classement ne tient pas compte de qualité de l’enseignement dispensé

Le Burkina Faso et l’Université Ouaga I Joseph Ki Zerbo, arrivent à la 152 ème place. Au 154 ème rang, c’est l’université d’Abomey-Calavi (Bénin) qu’on retrouve. Elle est suivie de l’Université de Lomé (169 ème place). Au 177 ème rang pointe l’université de Dschang (Cameroun). Pour rappel, UniRank est un site australien qui référence depuis 2005 près de 13 mille établissements d’enseignement supérieur autorisés par leurs Etats respectifs. Ce classement ne tient pas compte de qualité de l’enseignement dispensé dans ces hauts lieux du savoir.

Il se base plutôt sur la popularité des écoles et des universités sur internet d’après leur référencement sur les moteurs de recherche et leur audience. Sur les 200 universités prises en compte par ce classement 25 sont nigérianes, 23 sud-africaines et 34, égyptiennes.