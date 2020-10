‘ ’Trop et jamais assez : Comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde ’’ le livre à grande controverse d’un membre de la famille du président américain Donald Trump, a fait sa sortie dans les stands de librairie le 14 Juillet dernier. Son auteure, Mary Trump n’y est pas allée avec le dos de la cuillère pour poser une peinture peu flatteuse de son oncle de Président. Pour Mary Trump, la cause était entendue, les américains avait commis une erreur en 2016. Ce jeudi, l’auteure de 55 ans était l’invitée d’un média français, et la psychologue fidèle à elle-même, ne s’est nullement écartée de son premier « diagnostic », bien au contraire.

Mary Trump signe et persiste

Invitée sur RTL, Mary Trump interrogée, revenait sur les réflexions à l’origine de son livre, alors que son livre faisait son apparition, ce mois-ci, dans les bacs français grâce à une édition en France de Albin Michel . Ici encore , la psychologue clinicienne très critique à l’égard du frère de son père, dépeint un président américain sous des jours sombres. Mary Trump, l’avait déjà dit alors que son ouvrage était encore en gestation ; Donald Trump est psychologiquement atteint, souffrant de mégalomanie et d’une confiance excessive en sa personne et en des capacités qui somme toute il ne possédait pas.

Si Trump, selon Mary, met autant de soins à montrer le visage d’un homme « fort » ; ce serait en réalité parce qu’étant « faible » lui-même, il avait intrinsèquement besoin de la grandeur de cette Amérique qu’il aime à prôner. Pour Mary Trump, l’actuel locataire de la Maison-Blanche était « notoirement incompétent », incapable d’empathie et bien trop occupé à vaincre ses propres démons pour pouvoir s’occuper des choses de la nation.

Des démons issus de son enfance et de l’influence d’une figure paternelle un peu trop imposante. Selon la psychologue, c’était dans cette éducation reçue qu’il fallait rechercher les causes véritables de la gestion ratée de la crise sanitaire aux USA.