Lors d’une intervention dans l’émission de radio The Rush Limbaugh Show, Donald Trump a indiqué que Vladimir Poutine aurait plus de facilité à travailler avec l’ex vice-président américain ou encore Hillary Clinton. « Je vous assure il lui serait bien plus facile d’avoir affaire à Hillary Clinton ou à Biden » a laissé entendre le milliardaire Républicain. Une réflexion qui semble-t-il, est loin d’être un compliment pour son rival démocrate. Il l’a plusieurs fois jugé inapte à la fonction présidentielle, mettant en exergue sa « lenteur ».

” Caniche de Poutine “

Rappelons que Joe Biden avait aussi traité le numéro 1 américain ” de caniche de Poutine ” lors du premier débat présidentiel le 29 septembre dernier à Cleveland dans l’Ohio. Le candidat démocrate reprochait à Donald Trump de n’avoir pas parlé au président russe de la prime sur la tête des soldats américains. En effet, en juillet dernier, le New York Times avait dans une publication parlé de primes qu’une unité de renseignement militaire russe aurait versées aux criminels armés proches des talibans pour tuer des soldats américains en Afghanistan en 2019.

Il continuera pas entretenir de bonnes relations avec le président russe

Les propos de Donald Trump tranchent donc avec le discours de Joe Biden. Le président américain a assuré qu’il continuera par entretenir de bonnes relations avec M Poutine, au cours de son intervention dans The Rush Limbaugh Show. Il lui a par ailleurs exprimé sa sympathie. Quand le milliardaire républicain avait contracté la Covid-19, le président russe faisait partie des dirigeants du monde qui lui ont adressé des vœux de prompt rétablissement.

