Alors que le monde politique américain est secoué par l’annonce de la contamination du président Donald Trump par le Coronavirus, son médecin personnel, Sean P. Conley est sorti du silence. Il a publié un communiqué officiel avec l’autorisation du leader américain. Lire ci-dessous son communiqué.

Communiqué de Sean P. Conley, médecin de Donald Trump

Je publie les informations suivantes avec la permission du président Donald J. Trump et de la première dame Melania Trump.Ce soir, j’ai reçu la confirmation que le président Trump et la première dame Melania Trump ont été testés positifs pour le virus SARS-CoV-2.

Le président et la première dame vont bien en ce moment et ils prévoient de rester chez eux à la Maison Blanche pendant leur convalescence.L’équipe médicale de la Maison Blanche et moi maintiendrons une veille vigilante, et j’apprécie le soutien apporté par certains des plus grands professionnels et institutions médicales de notre pays. Soyez assuré que j’attends du Président qu’il continue de s’acquitter de ses fonctions sans interruption pendant sa convalescence, et je vous tiendrai informé de tout développement futur.