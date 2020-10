L’actuel locataire de la Maison-Blanche face au virus de la Covid-19 se porte plutôt bien. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de la publication qu’il a faite au matin de ce samedi 3 octobre sur le réseau social de l’oiseau bleu. «Je pense que ça va! Merci à tous. AMOUR!!!», a-t-il laissé lire après la vidéo qu’il avait publiée la veille par ce même canal dans laquelle il indiquait qu’il allait « très bien » et remerciant par la même occasion celles et ceux qui l’ont soutenus. Dans la soirée de vendredi, il a été admis en hospitalisation à l’l’hôpital Walter Reed.

“Un souci d’extrême prudence”

A en croire les précisions qui ont été apportées par sa porte-parole, Kayleigh McEnany, il passera quelques jours dans le centre hospitalier. Cette recommandation des experts médicaux s’inscrit « dans un souci d’extrême prudence» selon la précision de la porte-parole du président américain. Il travaillera «depuis les bureaux présidentiels» que comporte l’hôpital Walter Reed. Donald Trump reçoit depuis quelques heures, des anticorps monoclonaux développés par la société de biotechnologie Regeneron selon les précisions des médecins.

Le système immunitaire de Trump renforcé

A en croire les confidences qui ont été faites par le PDG de Regeneron à la télévision américaine CNN, le président américain fait partie de la tranche d’âge plus exposée. «Son système immunitaire est dans une course contre le virus et si le virus gagne, il y aura des conséquences désastreuses», a fait savoir le docteur Leonard Schleifer. «Il fait partie d’un groupe présentant des risques plus élevés pour diverses raisons, comme être plus âgé. En donnant ces anticorps, nous espérons que nous donnerons à son système immunitaire un coup de pouce suffisant pour qu’il puisse gagner et se rétablir complètement», a-t-il ajouté.