Le président Trump a décidé, ce jeudi, de s’en prendre à deux de ses proches ministres, estimant qu’ils n’en faisaient pas assez pour mettre les démocrates en difficultés. C’est au cours d’un entretien de 55 minutes accordé à Fox Business, une émission présentée par Maria Bartiromo, que le président américain s’en est ainsi pris à Bill Barr, ministre de la Justice et Mike Pompeo, secrétaire d’État.

Selon lui, les deux hommes n’ont pas fait tomber assez de représentants démocrates, dans l’affaire des emails d’Hillary Clinton. Selon lui, Pompeo et Barr doivent y avoir facilement accès. Or, le premier n’a pas réussi à sortir d’informations permettant de mettre à mal le clan démocrate. De même, le président Trump s’en est ensuite pris à Christopher Wray, le patron du FBI, pour ne pas avoir suivi ses recommandations et ouvert d’enquête au sujet de possibles fraudes au vote par correspondance.

Trump s’en prend à Barr et Pompeo

En effet, ce dernier estime que les élections ne présentent pas de risques majeurs. Interrogé par le Congrès, Wray a simplement expliqué que dans l’histoire des États-Unis, jamais une élection n’a été la cible d’une vaste opération de fraude. Bill Barr, ministre américain de la Justice, a ensuite été critiqué par le président américain, estimant que l’histoire ne le retiendra pas s’il n’arrive pas à poursuivre Hillary Clinton et des membres de l’administration Obama, pour espionnage au sujet de sa campagne de 2016.

Un président offensif

Selon lui, Barr deviendra le plus grand procureur général de l’histoire du pays ou comme étant l’un des pires. À ses yeux, Barr dispose d’ailleurs d’assez d’informations pour faire tomber le clan Clinton. Or, toujours selon les mots du président, tous font en sorte d’obtenir encore plus. Depuis plusieurs mois cependant, les informations au sujet de cette vaste enquête ne filtrent toutefois pas et nul ne sait réellement ce qu’il en est.

