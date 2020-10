La réponse européenne ne s’est pas fait attendre. En effet, Bruno le Maire, ministre français de l’Économie, des Finances et de la Relance a assuré ce vendredi qu’il demanderait à l’Union européenne d’imposer une nouvelle taxe sur certaines importations américaines. Une annonce survenue après que l’OMC ait donné son accord sue la question.

Dans les faits, cette mesure vise en fait à répondre aux droits de douane américains imposés sur certaines importations européennes. Selon Bruno le Maire, l’Europe doit se montrer forte et ferme sur le sujet, afin de répondre au gouvernement américain qui a décidé de manière unilatérale de s’en prendre aux biens européens suite à la guerre que se livrent Airbus et Boeing.

Bruno le Maire appelle à une réponse européenne

Ce vendredi, la France et l’Allemagne discuteront ainsi de ce sujet alors que l’Organisation mondiale du Commerce a d’ores et déjà donné son feu vert à une telle mesure. Selon les premières informations, ce sont 4 milliards de dollars de biens d’importation qui seront surtaxés alors que Washington a imposé des taxes sur 7.5 milliards de dollars de biens.

Une réponse aux décisions américaines

Dans les faits, la guerre commerciale entre Boeing et Airbus a débuté en 2004. À l’époque, l’avionneur américain avait alors saisi l’OMC, estimant que le constructeur européen concurrent avait violé les termes d’un accord bilatéral, signé en 1992. Boeing accusait alors Airbus d’avoir touché des aides financières qui lui ont permis de prendre la place de numéro un. Dans la foulée, Boeing était accusé d’avoir bénéficié de crédits d’impôts. Résultat, le conflit a perduré et Trump, sur ces bases, a décidé de taxer les vins et spiritueux français ainsi que certains fromages néerlandais ou encore de l’huile d’olive d’origine espagnole.