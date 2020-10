Accusé d’être à l’origine de l’empoisonnement d’Alexeï Navalny, une accusation que Moscou avait qualifié d’’absurdes“, le chef de la diplomatie russe a estimé que l’UE veut profiter de l’affaire pour lui appliquer le nouveau régime de sanction dans le secteur du nucléaire. Le mois dernier, en effet, l’Allemagne, qui préside l’Union européenne, avait prévenu qu’elle entamerait des discussions sur de possibles sanctions contre la Russie.

Sergueï Lavrov l’a fait savoir ce lundi 5 octobrelors d’une rencontre avec les membres de l’Association des entreprises européennes en Russie. Il a souligné par ailleurs, que le partenariat international contre l’impunité d’utilisation d’armes chimiques mis en place unilatéralement par la France est « en dehors de tout cadre juridique ». « Cette structure est hors du cadre des Nations unies, en dehors de tout cadre juridique international approuvé universellement, » a-t-il fait savoir.

“Je n’ai aucun doute que ce régime sera appliqué”

Lancé le 23 janvier 2018 à Paris et regroupant 40 Etats de l’Union européenne, le partenariat contre l’impunité d’utilisation d’armes chimiques a pour vocation de compléter les dispositifs internationaux de lutte contre la prolifération des armes chimiques. Mais pour le ministre russe des Affaires étrangères, il n’y a aucun doute que ce régime sera appliqué à son pays.

« L’Union européenne a mis en place un autre régime générique pour les violations de l’utilisation de produits chimiques, en bref, pour l’utilisation de produits chimiques interdits que sont les armes chimiques. Je n’ai aucun doute que ce régime sera appliqué dans le contexte de la situation relative à Alexeï Navalny », a-t-il déclaré.

“Nous voulons la vérité et nous la chercherons”

Revenant une nouvelle fois à la charge, le diplomate a contesté l’empoisonnement de l’opposant, alors que sur le plan international, Moscou est reconnu coupable de l’empoisonnement. « Ils n’ont trouvé aucune trace de substances toxiques, ils l’ont dit honnêtement. (…) Nous ne savons toujours pas si les Français et les Suédois ont réalisé ces analyses eux-mêmes ou si les Allemands les ont fournis. Et le fait que nos partenaires essaient de garder les choses secrètes, (…), c’est très inquiétant. Nous voulons la vérité et nous la chercherons, » a soutenu le ministre.