Au Mexique, une femme aurait contracté à la fois le coronavirus et la grippe A (H1N1). L’information a été rendue publique par les autorités sanitaires du pays ce dimanche 11 octobre. Selon les précisions qui ont été faites par Jose Luis Alomia, directeur de l’Épidémiologie au sein du ministère de la Santé à la faveur d’une conférence de presse, la malade aurait une santé visiblement fragile.

Des antécédents de maladies auto-immunes

Elle «souffrait de maladies auto-immunes, avec des antécédents de cancer et d’obésité, en plus d’une maladie pulmonaire chronique», selon l’officiel mexicain. Elle avait été hospitalisée à la fin du mois de septembre à l’Institut national de nutrition suite à la présentation de certains symptômes. Son état serait tout de même stable selon les précisions qui ont été apportées par les médecins. Notons que la grippe A (H1N1) a fait son apparition entre 2009 et 2010.

Dans un contexte où le covid-19 sévit déjà

Ce virus se propage particulièrement par voie aérienne, c’est-à-dire toux et éternuements. Le virus présenterait les mêmes symptômes que la grippe saisonnière. La révélation des autorités mexicaines intervient dans un contexte où le coronavirus continue de sévir dans le monde avec une nouvelle vague de contaminations. Au Mexique, 817.503 cas liés au nouveau coronavirus ont été enregistrés avec au total, 83.781 décès.

À lire