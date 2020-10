Jeffrey Toobin, un journaliste du New Yorker a été suspendu ce lundi 19 octobre de ses fonctions au sein de la rédaction du média. L’information relative à la suspension a été rendue publique par un communiqué une porte-parole du média. Elle a profité notamment de cette occasion pour indiquer qu’une enquête a été ouverte pour mieux cerner les contours de l’affaire.

Suspendu après 25 ans au sein du média

La suspension a été prononcée suite à une situation plutôt embarrassante qui s’est produite lors d’une visioconférence sur Zoom. En effet, alors que le rédacteur qui totalise déjà 25 années de travail au sein du média participait à une réunion virtuelle avec plusieurs de ses confrères, il se serait masturbé. Selon les explications qu’il a données sur la situation, il aurait cru à un moment que sa caméra était désactivée.

Il évoque une erreur

« J’ai fait une erreur stupide et embarrassante en croyant que je n’apparaissais pas à la caméra. Je m’excuse auprès de ma femme, de ma famille, de mes amis et de mes collègues », a fait savoir sur cette affaire Jeffrey Toobin. « Je pensais avoir coupé la vidéo de Zoom », a-t-il ajouté avant de poursuivre : « Je pensais que personne de l’appel Zoom ne pouvait me voir ».