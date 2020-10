Dans un contexte où la pandémie relative au nouveau coronavirus continue de faire parler d’elle dans le monde, les chercheurs ont alerté sur le risque d’un nouveau mal qui tiendrait ses sources chez le porc. Il s’agit en effet du SADS-CoV. Il avait été découvert depuis plusieurs années en Chine mais n’aurait pas d’incidence sur la santé humaine selon les précisions qui avaient été apportées à l’époque. Mais une nouvelle étude vient remettre en cause les conclusions qui avaient été tirées à l’époque.

Une autre forme de coronavirus

L’étude parue dans PNAS indique notamment que le virus qui est une autre forme du coronavirus est capable de contaminer les cellules humaines comme le foie, les intestins et les poumons. Selon les avertissements de Ralph Baric, professeur d’épidémiologie à l’université de Caroline du Nord et coauteur de l’étude, ce type de nouveau coronavirus pourrait s’avérer aussi menaçant que celui existant déjà. Il se manifeste chez le porc par la diarrhée aiguë et les vomissements.

Les intestins sont plus exposés

Le mal touche beaucoup plus les intestins plutôt que les poumons. « Alors que de nombreux chercheurs se concentrent sur une potentielle émergence des bêtacoronavirus comme le SARS et le MERS, les alphacoronavirus pourraient s’avérer être une menace tout aussi importante, sinon plus, pour la santé humaine, étant donné leur capacité à passer rapidement d’une espèce à une autre », a fait savoir le chercheur.