Un papy cambrioleur âgé de 60 ans doit payer environs 6 millions de livres sterling, ou passer sept années supplémentaires en prison, pour un cambriolage effectué quelques années plus tôt. L’information a été donnée hier jeudi par la police de Londres. Michael Seed, un Britannique à la tête d’une bande de papys cambrioleurs, avait écopé d’une peine de 10 ans d’emprisonnement en 2019, pour avoir joué un rôle central dans un cambriolage, il y a cinq ans. A l’issue du vol, la bande avait pu s’en tirer avec près de 13,9 millions de livres.

Annonces

« Une grande partie a déjà été restituée aux victimes »

Michael Seed purgeait déjà sa peine, quand le tribunal de Woolwich s’est penché encore sur son cas au cours du mois de juillet dernier. Dans un communiqué, l’inspecteur en chef-détective, Mark Bedford, a indiqué que : « À ce jour, nous avons récupéré un peu plus d’un tiers des biens volés et une grande partie a déjà été restituée aux victimes ». Il a par ailleurs rappelé que « la fin des procès des personnes impliquées ne marquait pas la fin de l’enquête ».

Il était accompagné d’autres braqueurs confirmés

Notons que le cambriolage avait eu lieu au cours du week-end de pâques en 2015, et avait beaucoup d’écho dans la presse britannique. Michael Seed était accompagné de plusieurs autres braqueurs âgés confirmés, et se sont introduits dans le « Hatton Garden Safe Deposit ». Pour commettre leur forfait, ils avaient porté un déguisement d’employés du gaz, portant notamment des casques de chantier. Ils avaient descendu la cage d’ascenseur en rappel, et à l’aide d’une foreuse à diamant industrielle, ils ont fait trois énormes trous dans un mur en béton de 50 centimètres.