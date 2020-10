Même si tout le monde en parle et publiquement, il est rare de voir un homme de Dieu se livrer à de telles activités. Profaner jusqu’à ce point un lieu de culte, c’est un fait très rare qui pourrait émaner d’un prêtre. Il s’agit du révérend Révérend Travis Clark, âgé de 37 ans, qui a été filmé en plein ébat sur le chœur de son église avec deux femmes, dont une actrice pornographique âgée 41 ans et une autre de 23 ans, toutes deux vêtues de corsets en lingerie.

L’homme qui a filmé la scène avait en effet, été interpellé par l’éclairage de l’église Saints Pierre et Paul à une heure où l’église ne devrait pas être autant éclairée. Une fois approché du local pour voir ce qui s’y déroule, il découvre une scène abominable qui le marquera à vie. L’homme de Dieu est à moitié nu en compagnie de ses deux dominatrices. Sur le chœur de l’église, était posé à l’occasion un dispositif d’éclairage de scène et des sex-toys, d’après les faits relatés le site Nola.com.

Arrêtés par la police

Le témoin a donc sorti son téléphone et a filmé la scène dont il a transmis la vidéo au département de police de Pearl River. Les trois ont été ensuite tous arrêtés et risquent chacun jusqu’à trois 3 ans de prison. Du côté du religieux, les représentant de son église n’ont pas été étonnés de l’acte et prennent déjà les dispositions pour procéder à son remplacement.

