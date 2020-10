Une affaire d’espionnage dans laquelle est impliquée le parti de droite, Parti Populaire (PP), de l’ancien président Mariano Rajoy, fait les choux gras de la presse espagnole, depuis quelques semaines. C’est, en effet, dans ce cadre que la justice du pays a entendu l’ancien ministre de l’Intérieur, Jorge Fernandez Diaz, lors d’une audition où ce dernier a dit ne pas avoir été informé de cette affaire qui avait eu lieu en 2013. Celle-ci ciblait l’ancien trésorier du PP, Luis Barcenas.

Une contradiction avec les propos de son adjoint

Jorge Fernandez Diaz avait par ailleurs écarté la responsabilité de l’ancien président Espagnol, Mariano Rajoy, dans cette affaire. Selon les informations d’une source judicaire ayant requis l’anonymat, l’ancien chef de l’Etat ne lui a donné aucune instruction, dans le cadre de l’espionnage de Luis Barcenas. Notons que les propos de Jorge Fernandez Diaz viennent contredire ceux de son ancien adjoint au ministère de l’Intérieur, Francesco Martinez Vasquez. Hier jeudi 29 octobre 2020, il avait affirmé avoir conversé par SMS avec Jorge Fernandez Diaz, concernant l’espionnage.

Luis Barcenas avait en sa possession de documents compromettants

L’ancien numéro deux de ce dernier a aussi assuré avoir fait certifié ces messages auprès d’un notaire. Cependant, bien que les autorités aient saisi le téléphone de Jorge Fernandez Diaz, les dites conversations entre les deux hommes n’ont pas été retrouvées. Selon l’avocat de l’ancien ministre, son client « a nié toute implication dans l’opération » et a appris les informations concernant l’espionnage via la presse. Pour rappel, les forces de l’ordre veulent savoir le rôle qu’a pu avoir Jorge Fernandez Diaz dans cette opération intitulée « Kitchen » où la police a agi de manière illégale. L’opération avait pour but de retrouver des documents compromettants de hauts dirigeants du PP, que Luis Barcenas avait en sa possession.