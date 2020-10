Près de 15 hommes affiliés à des groupes d’extrême droite ont été accusés d’avoir organisé pendant plusieurs mois, l’enlèvement de la gouverneure démocrate du Michigan Gretchen Whitmer. Cette femme politique qui avait été pressentie pour être colistière de Joe Biden est connue pour son opposition à l’actuel locataire de la Maison-Blanche. Les mis en cause avaient aussi pour objectif d’attaquer des institutions.

La gouverneure, une cible

A en croire les précisions qui ont été apportées par les autorités judiciaires du Michigan, les conspirateurs s’étaient constitués en deux groupes. Alors qu’un premier groupe planifiait l’enlèvement de la gouverneure démocrate du Michigan Gretchen Whitmer, le deuxième groupe envisageait également «une opération en vue d’attaquer le bâtiment du Capitole et kidnapper des responsables du gouvernement, dont la gouverneure».

Gretchen Whitmer ne cache pas son étonnement

La principale cible de ces différentes attaques n’a pas caché sa stupéfaction lors d’une conférence de presse qu’elle a organisée après la publication des informations. «Quand j’ai prêté serment il y a 22 mois, je savais que ce travail pouvait être difficile. Mais pour être honnête, je n’avais jamais imaginé une chose pareille», avait-elle déclaré. Mais elle a également accusé le président américain de favoriser les agissements de ces milices d’extrêmes droites.

Une conséquence des discours de Trump selon la gouverneure

« Les groupes haineux ont entendu les paroles du président non pas comme une réprimande, mais comme un cri de ralliement », a-t-elle lancé. « Lorsque nos dirigeants parlent, leurs paroles comptent. Ils ont du poids. Lorsque nos dirigeants rencontrent, encouragent ou fraternisent avec des terroristes nationaux, ils légitiment leurs actions et ils sont complices. Quand ils attisent et contribuent au discours de haine, ils sont complices. », a-t-elle déclaré pour faire référence au refus de Donald Trump de condamner fermement les suprémacistes blancs. Lors de ce débat qui l’avait opposé à Joe Biden, le candidat républicain demandait à un groupe d’extrême droite de «prendre du recul et de se tenir prêt».

