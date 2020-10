Même si la revue avait l’habitude de prendre position pour certains candidats en liste pour la présidentielle au détriment de leurs adversaires, comme elle avait montré sa préférence pour Barack Obama en 2012 et pour Hillary Clinton en 2016, c’est pour la première que sa position a été aussi radicale. La revue scientifique Nature, s’en est violemment prise au candidat républicain Donald Trump dans son éditorial de ce mercredi, annonçant son soutien au démocrate Joe Biden.

« Aucun autre président dans l’histoire récente n’a essayé à ce point de politiser les agences gouvernementales et de les purger de l’expertise scientifique. Les actions de l’administration Trump accélèrent le changement climatique, rasent la nature, souillent l’air et tuent la vie sauvage, ainsi que des humains », peut-on lire dans les colonnes de la revue qui a attaqué le président, surtout sur le plan écologique.

“Trump a échoué de manière catastrophique”

Egalement, Nature a pointé du doigt les « interférences sur les agences scientifiques et sanitaires (…) essentielles pour la sécurité de la population » et le « mépris » de Trump pour « les faits et la vérité, qui s’est affiché dans sa désastreuse réponse à la pandémie de Covid-19 ». D’après la revue de référence, « Trump a échoué de manière catastrophique au moment le plus important » refusant « de ne rien faire pendant que la science est ébranlée ». En résumé, Nature, estime que « Donald Trump est devenu une icône pour ceux qui cherchent à semer la haine et la division »

Joe Biden, le seul choix possible

Toujours en ces derniers jours, deux autres revues, Scientific American, et New England Journal of Medicine, ont également dénoncé plusieurs actions de l’actuel locataire de la Maison Blanche sur les plans sanitaires et environnementaux, en laissant entrevoir leur préférence pour Joe Biden. Pour Nature, en outre, « la confiance de Joe Biden en la vérité, les preuves, la science et la démocratie en fait le seul choix possible pour les élections américaines. » Elle a invité pour cela, les électeurs à « voter pour lui le 3 novembre » prochain, jour de la présidentielle.

