Le combat sur le plan politique qui oppose Donald Trump et Joe Biden pour le compte du prochain scrutin présidentiel continue d’occuper l’actualité. Ce duel a même inspiré la conception d’un jeu vidéo dont les principaux personnages sont les candidats au prochain scrutin du 3 novembre. Ce jeu vidéo nommé «Unpresidential!» donne la possibilité au joueur de se mettre dans la peau du démocrate ou du républicain et d’affronter l’un ou l’autre des candidats.

Le jeu en politique

Selon Bright, le concepteur d’expériences numériques à l’origine du jeu vidéo, l’objectif est de mettre un grand nombre de personnes au parfum des informations de façon assez ludique. Ainsi, les faits, les informations et les choses seront mieux appréhendées par ce jeu sans grande contrainte. Après le choix du candidat et du décor, le jeu peut ainsi être lancé. Se basant sur le débat qui a opposé les deux candidats, on peut voir les coups que se donnent mutuellement les aspirants au poste du président de la plus grande nation.

Biden et Trump font penser à un duel

Selon les confidences qui ont été faites par Abdel Bounane, président de Bright et producteur du jeu, « en imaginant Joe Biden et Donald Trump, on a bien sûr immédiatement pensé à un duel, et donc, à un jeu de baston. » « On voulait reprendre les codes du genre, inspirés par Soul Calibur ou Street Fighter notamment –la barre de vie, qui devient une barre de vote, la présentation des protagonistes, les coups spéciaux. », a-t-il expliqué.