La Russie continue de déjouer les pronostics économiques, affichant une croissance malgré les sanctions occidentales imposées depuis plus d’un an maintenant. Au premier trimestre de l’année en cours, le produit intérieur brut (PIB) du pays a grimpé de 5,4%, surprenant les observateurs et témoignant de la résilience de son économie dans un contexte géopolitique tendu.

Cette performance impressionnante est largement attribuable à l’explosion des commandes militaires, alimentées par les efforts de guerre menés principalement en Ukraine. L’effort de guerre, devenu curieusement le moteur de l’économie russe depuis deux ans, a propulsé l’activité économique du pays. Les dépenses totales de l’État ont ainsi augmenté de manière spectaculaire, explosant de 20% sur un an, selon les chiffres du ministère russe des Finances.

La stratégie économique de la Russie semble se focaliser sur deux piliers : d’une part, l’accent mis sur le développement et l’expansion de l’industrie militaire et, d’autre part, la rentabilité des hydrocarbures. En effet, outre les dépenses militaires, l’activité économique a également bénéficié de prix favorables sur les marchés des hydrocarbures, contribuant ainsi à soutenir la croissance du PIB.

Cette tendance à l’augmentation des dépenses militaires n’est pas nouvelle. Déjà en 2023, ces dernières avaient représenté 5,9% du PIB, enregistrant une augmentation significative de 24% par rapport à l’année précédente, selon les données de l’institut spécialisé Sipri. Le président russe, Vladimir Poutine, affiche ouvertement son soutien à cette politique, justifiant ces investissements massifs en comparant la situation actuelle à celle de l’URSS dans les années 1980, époque où le secteur militaire absorbait jusqu’à 13% du PIB.

Pourtant, malgré cette apparente robustesse économique, des voix s’élèvent pour exprimer des inquiétudes quant à l’impact à long terme de cette politique de dépenses militaires soutenues. Certains experts mettent en garde contre les risques de déséquilibre budgétaire et de dépendance excessive à l’égard du secteur militaire, qui pourraient compromettre la diversification et la durabilité de l’économie russe.

Dans un contexte international marqué par des tensions persistantes, Vladimir Poutine a souligné l’importance d’intégrer l’économie du « bloc sécuritaire » dans l’économie globale du pays. Cette déclaration semble refléter une volonté de consolider l’autonomie économique de la Russie tout en renforçant sa position sur la scène internationale.