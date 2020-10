Les autorités américaines ont arrêté des espions chinois qui traquaient des opposants au régime de l’actuel président de la Chine, Xi Jinping. Selon les informations du ministre adjoint de la justice américaine, John Demers, l’arrestation de cinq espions a eu lieu le 27 octobre 2020, aux Etats-Unis. Il a par ailleurs précisé que ces agents chinois ont été interpellés pour leur rôle dans une opération intitulée « Fox Hunt », qui vise des opposants au régime chinois, sous le prétexte d’une lutte contre la corruption.

Des espions arrêtés en Californie

A l’occasion d’une conférence de presse, John Demers a fait savoir que « huit agents de la République officielle de Chine ont été inculpés pour cette opération de police illégale ». Toujours selon le ministre adjoint, trois autres agents pourraient se trouver sur le territoire chinois. En outre, il a fait savoir que certains agents ont été arrêtés à New York, dans le New Jersey et en Californie. En cours de journée, ils seront présentés à des juges. John Demers a souligné qu’il se peut que ces espions soient coupables des faits qui leurs sont reprochés.

Aucune coordination avec les autorités américaines

Notons que les espions arrêtés par les autorités américaines sont accusés d’être des membres « de brigades chinoises de rapatriement ». Cependant, une fois sur le sol américain elles ne se sont pas coordonnées avec les autorités américaines pour mener à bien leurs opérations, d’après John Demers. Ce dernier a également précisé qu’ : « ils ont surveillé et localisé des fugitifs présumés et ont déployé des tactiques d’intimidation pour les forcer à rentrer en Chine ».