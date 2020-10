A quelques semaines des élections présidentielles aux Etats-Unis, les américains sont de plus en plus nombreux dans les boutiques de vente d’armes et les stands de tirs. Selon les chiffres de la police fédérale américaine il y a une hausse significative de demandes de vérification d’antécédents judiciaires. Une condition sine qua non à toute autorisation d’achat d’armes. En 2019, la moyenne était de 2,3 millions par mois mais rien qu’en juin 2020, les demandes sont passées à 3,9 millions. Les raisons évoquées par les américains pour justifier les achats d’armes sont nombreuses.

“Je me sens un peu moins en sécurité à cause de toutes les violences…”

Il y a entre autres, les manifestations violentes qui se sont déclenchées dans le pays après la mort par étouffement de l’afro-américain George Floyd et la crise de la Covid-19. « Je me sens un peu moins en sécurité à cause de toutes les violences qu’on voit à la télévision » indique à la presse, une américaine qui a acheté pour la première fois une arme. Un autre citoyen évoque quant à lui, la crise sanitaire qui pourrait augmenter la fréquence des cambriolages parce que des personnes vont perdre leur emploi. Un Afro-américain parlera des milices d’extrème droite qui se sont signalées lors des manifestations du mouvement Black Lives Matter. Les armureries et les stands de tirs ne se désemplissent donc pas .

Parmi les clients ont retrouve jeunes et vieux. La tranche d’âge est de 18 à 80 ans. Ce regain d’intérêt des américains pour les armes, ne choquent pas à priori les tenanciers d’armureries. « Notre secteur va connaître une année faste » s’est réjoui l’un d’eux qui se confiait à la presse. Il regrette a postériori cet état de choses si tant est qu’il est « le reflet de ce qui se passe dans le pays ». Notons que cette course effrénée à l’achat d’armes a provoqué des pénuries, ce qui a fait flamber les prix.