Aux Etats-Unis, l’élection du prochain président continue d’occuper l’actualité. Le prédécesseur de Donald Trump a profité du canal d’une vidéo pour adresser un message à ses partisans démocrates. Barack Obama dont l’ancien vice-président est inscrit sur la ligne de départ de cette course a demandé à celles et ceux qui partagent la même idéologie que les démocrates de sortir massivement pour participer à ce scrutin.

Les élections sont là…

L’ancien président a notamment mis l’accent sur le fait que les élections ne soient plus dans un futur lointain. Pour lui, le scrutin présidentiel est déjà là. « Les élections de 2020 ne sont pas dans quelques semaines; elles sont déjà là. Des millions d’Américains votent déjà; assurez-vous de vous lever et de les rejoindre », martèle-t-il. « Cela va être proche. Cela pourrait se résumer à une poignée d’électeurs comme vous. Alors je vous demande de ramener ce truc à la maison. Ne doutez pas. Votez tôt. », a-t-il conseillé.

Une vidéo diffusée dans 11 Etats

L’ancien président américain a invité les uns et les autres à se lever pour participer au combat « pour la justice, l’égalité et le progrès sur tant de questions ». Cette vidéo qui est l’une prévue dans le cadre de la campagne médiatique pour le compte Joe Biden sera diffusée dans plusieurs grands états comme Arizona, Floride, Géorgie, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Virginie et Wisconsin. Notons que dans certains de ces Etats, le candidat républicain a réduit considérablement son budget de communication.