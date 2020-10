De retour de Walter Reed, hôpital dans lequel il a reçu des soins après son infection au coronavirus, le président américain s’est fendu d’un tweet pour inviter ses compatriotes à ne pas craindre la maladie. « N’ayez pas peur de Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie » a-t-il écrit sur le réseau social à l’oiseau bleu. Ce tweet de Donald Trump révolte une infirmière de Seattle. « Quand j’ai lu cela et que je suis rentrée à la maison, j’étais tellement en colère à ce sujet que j’avais envie de dire quelque chose » a-t-elle fait savoir dans une vidéo postée sur Tik Tok et qui a déjà été vue par plus de 300 mille personnes.

” L’entendre dire n’ayez pas peur de Covid est stupéfiant “

Pour Cristina Hops, le numéro 1 américain a sapé tout le travail fait par les infirmières et les prestataires de soins de santé. Ses écrits sont par ailleurs irresponsables et irrespectueux compte tenu du nombre de personnes infectées par le virus, a-t-elle affirmé. « J’ai vu des centaines de personnes étouffer à mort et l’entendre dire n’ayez pas peur de Covid est stupéfiant » a encore fustigé celle qui est sur la ligne de front dans la lutte contre la Covid-19. En effet, pendant l’été dernier, elle a été envoyée dans un hôpital de Miami (Floride) pour prêter main forte au personnel qui faisait face à un afflux important de malades de la Covid-19.

« L’hôpital dans lequel je travaillais était complètement envahi…Il n’est pas possible de donner à tout le monde les soins dont il a besoin et qu’il mérite lorsque l’hopital est aussi plein » a-t-elle fait savoir. Cristina Hops invite les américains à ne pas banaliser le mal et à prendre les précautions nécessaires.

Plus de 212 mille morts

Dans le pays, plus de 7,6 millions de personnes ont contracté le virus et plus de 212 mille ont perdu la vie, si on ajoute foi aux données de l’université Johns Hopkins. L’infirmière estime que M Trump ne doit surtout pas penser que les américains ont la même expérience du virus que lui. Il est important que ses compatriotes se soucient du mal sans vivre dans la peur, a-t-elle insisté. La professionnelle de santé a été soutenue par plusieurs internautes qui ont salué sa prise de position.

