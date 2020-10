Aux Etats-Unis, certains spécialistes dans l’étude des extrémismes et de la technologie ont opiné sur une théorie du complot que portent les militants d’un mouvement dénommé QAnon. Ce mouvement tente par ces diverses actions sur les réseaux sociaux de présenter le président américain candidat à sa propre succession comme un héros qui lutte contre une supposée secte libérale mondiale composée de pédophiles satanistes.

“Une théorie du complot soutenant Trump…”

Depuis plusieurs années, ils véhiculent sur les médias sociaux les informations selon lesquelles, le clan Clinton-Obama aurait en main un « Deep state ». Il les accuse ainsi que certaines stars de Hollywood d’être à la tête d’un vaste réseau de pédophilie. «C’est une théorie complotiste soutenant Donald Trump, mais elle évoque plus largement une conspiration mondiale, un message anti-establishment auquel on peut s’identifier pratiquement n’importe où dans le monde», a fait savoir Julien Bellaiche, chercheur spécialisé dans l’étude des extrémismes et de la technologie.

Une proximité avec Trump?

Au cours de ces dernières semaines, ces militants se sont davantage rapprochés du président américain en participant à certaines de ses rencontres politiques. « D’après ce que j’ai compris, ils m’aiment beaucoup, ce que j’apprécie. Je ne sais pas grand-chose de ce mouvement, mais j’ai entendu dire qu’ils gagnaient en popularité », avait déclaré il y a quelques semaines le président américain.

