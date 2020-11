Chaque année, le magazine People met en lumière une personnalité reconnue comme étant la plus sexy du monde.Après Idris Elba, Dwayne Johnson, George Clooney, Brad Pitt, Denzel Washington, et beaucoup d’autres, c’est Michael B. Jordan qui a été désigné ce mardi comme « l’homme le plus sexy de l’année ». Agé de 33 ans et encore célibataire, l’acteur de Black Panther, Michael Jordan est le troisième acteur noir à recevoir consécutivement le prix annuel de la culture pop. Il a déclaré après sa nomination par le magazine que le titre lui a donné « une sensation de fraîcheur ».

Se confiant au magazine, il a indiqué que sa mère, sa grande mère et sa tante adoreraient ce nouveau titre du magazine « Quand ma grand-mère était vivante, c’était quelque chose qu’elle collectionnait, puis ma mère le lit naturellement beaucoup et mes tantes aussi. C’est une chose pour laquelle elles vont certainement avoir une place spéciale », a-t-il déclaré.

Une longue carrière

Il a, en effet, commencé sa carrière artistique depuis son enfance (12 ans) en jouant dans des émissions de télévision comme « All My Children ». Mais ce n’est qu’en 2002 qu’il décroche le rôle qui change sa carrière, celui de Wallace, un jeune dealer dans la première saison de la série multi-récompensée et plébiscitée par la critique : Sur Ecoute (The Wire).