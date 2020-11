Le modèle 737 MAX du constructeur américain Boeing a été cloué au sol depuis les malheureux crashs du 29 octobre 2018 et du 10 mars 2019. En effet, le 29 octobre 2018, le vol 610 de la compagnie indonésienne Lion Air s’est abîmé en mer de Java moins de 15 minutes après son décollage. Le second drame s’est produit en mars 2019 à Addis Abeba. Ce 737 MAX appartenait à la compagnie Ethiopian Airlines. Il y a eu en tout 346 morts après ces deux crashs. Dès lors, le constructeur aéronautique américain entrait dans l’une des pires crises de son histoire. Ce mercredi 18 novembre, c’est enfin la délivrance pour Boeing. Le modèle 737 Max peut de nouveau voler.

C’est une décision de l’Agence fédérale de l’aviation américaine (FAA). Malgré cette autorisation, il faudra attendre quelques semaines avant que le modèle ne prenne encore une fois de l’altitude. En effet, le régulateur aérien exige que les compagnies aériennes effectuent des travaux de maintenance sur les avions cloués au sol depuis plus d’un an et demi. Les 737 MAX se trouvant dans les ateliers de Boeing recevront la visite d’un inspecteur de l’Agence fédérale de l’Aviation Américaine.

Il aura pour mission de les examiner avant que le constructeur américain ne l’envoi à ces clients. L’autre condition imposée par la FAA , c’est la formation des pilotes qu’elle doit valider avant tout vol de ce modèle de Boeing. American Airlines a déjà annoncé un vol pour la fin du mois prochain. Le constructeur américain a salué la décision de la FAA qui est selon lui, « une étape importante ». Il dit avoir tiré leçons de tout ce qui s’est passé récemment.

“Ces évènements et les leçons que nous en avons tirées ont remodelé notre entreprise et concentré davantage notre attention sur nos valeurs fondamentales de sécurité, de qualité et d’intégrité” a indiqué via un communiqué le PDG David Calhoun. Signalons que les autres pays n’ont pas autorisé le modèle phare de Boeing à reprendre le chemin des airs. Ils ont annoncé qu’ils procèderont eux-mêmes à leur propre certification.