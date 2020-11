Alors que la 5G est déployée depuis une année environ en Chine et s’apprête à l’être dans le reste du monde, voilà que Pékin a confirmé le lancement de son premier satellite 6G, en orbite autour de la Terre. Une technologie annoncée comme étant environ 100 fois plus rapide que la 5G ! Une preuve de plus, s’il en fallait une, que la course à l’espace fait rage.

Ce satellite aura pour mission d’étudier les échanges de données, à l’aide d’un réseau dont la fréquence atteint le térahertz. Cette technologie a été entièrement développée par l’Université des sciences et technologies électroniques de Chine (UESTC). Celle-ci a pu s’appuyer sur le savoir-faire de deux entreprises chinoises. Résultat, un satellite compatible à la 6G a bel et bien été lancé.

La 6G, déjà en développement

Un coup fort porté à la Chine au secteur des nouvelles technologies. En effet, les ondes de la 6G vont totalement différer de la 5G dans le sens où elles ne mesureront que quelques nanomètres et atteindront des fréquences en terahertz, contre 30 à 300 GHz pour les ondes 5G. De quoi créer de nouvelles opportunités ?

Une technologie attendue pour 2028

La réponse est oui. En effet, la 6G pourrait permettre de créer des hologrammes volumétriques réels accessibles directement depuis son smartphone. Pour autant, elle représente un danger majeur pour les instruments astronomiques actuellement en place. En outre, la 6G pourrait être trop coûteuse et pas assez sécurisée. Selon Samsung, la technologie pourrait être disponible dès 2028. D’ici là, les premiers tests seront effectués et les défauts, corrigés.