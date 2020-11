L’accord qui est intervenu entre l’Union Européenne et le Sénégal dans le domaine de la pêche continue de susciter beaucoup d’oppositions au sein de l’opinion publique sénégalaise. En effet, par le canal d’une publication sur le réseau social de Mark Zuckerberg, l’organisation « Forum Civil » a fait part de ses exigences sur cette affaire. Elle exige notamment une communication transparente dans le secteur de la Pêche qui doit se résumer en trois principaux points.

Liste des bateaux bénéficiaires

La première demande est relative à la publication « de la liste (avec les immatriculations) des bateaux bénéficiant de licences » dans les eaux sénégalaises. Le forum demande également « la publication des ressources obtenues avec l’attribution de licences de pêche; ». Enfin, le « rapport sur l’utilisation de l’appui financier issu du précédent accord avec l’UE » doit être rendu public selon les exigences faites par le « Forum Civil ».

L’UE autorisée à prélever 10.000 thons chaque année

Avant cette organisation, de nombreuses réactions avaient été enregistrées suite à l’annonce de cet accord qui est intervenu entre l’Europe et le Sénégal. Selon cette entente, l’Europe ne versera que 1,7 million d’euros par an à l’Etat du Sénégal. Mais 28 thoniers senneurs congélateurs, 10 canneurs et 5 palangriers espagnols, portugais et français sont autorisés à prélever 10.000 tonnes de thons annuellement ainsi que d’autres espèces dans les eaux sénégalaises.