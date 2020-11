Huawei, acculé par les sanctions américaines imposées à son encontre, a décidé de vendre sa marque Honor. En effet, le géant Chinois est visé depuis plusieurs mois par une série de sanctions américaines sur son approvisionnement. Ces sanctions lui coûtent très cher et la firme n’a plus d’autre choix que de réagir.

Depuis plusieurs mois, le président américain Donald Trump soupçonne la firme chinoise d’espionnage au profit du gouvernement chinois. Des accusations que la société réfute depuis le début, affirmant agir en son seul intérêt. Pour autant, cela n’a pas suffi à convaincre le pouvoir américain qui a placé la société chinoise sur sa liste noire des entreprises. Aujourd’hui, Huawei ne peut donc plus se fournir en composants américains et n’est pas en mesure de produire d’elle-même certains outils.

Les sanctions américaines pèsent contre Huawei

Résultat, Huawei a décidé de revendre sa marque Honor à un consortium composé de 40 grandes entreprises. Cette vente permettra à Huawei de subvenir à ces besoins le temps de trouver une solution. En outre, le groupe Honor pourrait, en sortant de Huawei, reprendre sa marche en avant et à nouveau se tourner vers des approvisionnements américains. Une preuve que les agissements américains et les sanctions imposées coûtent très cher au géant Chinois.

La firme chinoise, acculée, vend Honor

Ren Zhengfei, fondateur du groupe, a un lourd passé militaire et appartient au Parti communiste chinois. Il a toujours démenti les accusations portées à son encontre, mais les chiffres semblent démontrer un net ralentissement de l’activité. Il y a quelques semaines, le groupe a confirmé une très forte chute de son chiffre d’affaires. Le groupe a également été banni des offres 5G, par la Suède et le Royaume-Uni. La France et l’Italie avancent également en ce sens.