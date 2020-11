L’absence du président algérien Abedmadjid Tebboune inquiète plus d’un dans son pays. En effet, cela fait plus d’un mois que le chef de l’Etat n’a plus fait signe de vie, suite à son transfert dans un hôpital en Allemagne, pour être soigné du coronavirus (covid-19). La situation a donc fait donc soulever plusieurs questions concernant la personne qui assure la direction de l’Algérie.

Aucune inquiétude selon la présidence

La dernière fois que les citoyens algériens avaient eu des nouvelles de leur président, remonte à plusieurs semaines. Depuis le 28 octobre dernier, Abdelmadjid Tebboune suit des soins dans « l’un des plus grands établissements spécialisés » en Allemagne. Selon la présidence, « il est absent depuis au moins cinq semaines » après s’être volontairement mis à l’isolement à partir du « 24 octobre — date de son dernier tweet — après avoir été en contact avec des hauts responsables de la présidence et du gouvernement contaminés ». Il a par la suite été admis dans une unité de soins spécialisés de l’hôpital militaire de Ain Naâdja, situé dans la capitale Alger. La présidence avait également indiqué à ce moment que « son état de santé n’inspire aucune inquiétude ».

Notons que ce n’est pas la première fois que les Algériens s’interrogent sur l’Etat de santé d’un de ses dirigeants. La situation rappelle ainsi la vacance de pouvoir durant les hospitalisations du prédécesseur d’Abdelmadjid Tebboune, Abdelaziz Bouteflika. C’était après son accident vasculaire cérébral (AVC), il y a sept ans.