Certains partis de l’opposions sénégalaise se sont ralliés ces derniers jours au pouvoir en place. Au cours d’une sortie ce jeudi, le député Malick Guèye, l’un des membres du Grand Parti (GP), avait démenti le rapprochement de son parti du pouvoir en place. Dans une déclaration le même jour, le député et deux de ses collègues sont revenus sur la sortie qu’il avait faite.

Il s’agit principalement des honorables députés du GP, Aissatou Sabara, Aminata Kanté et lui-même Malick Guèye qui ont fait une déclaration commune dans laquelle ils ont donné leur opinion sur la situation socio-politique dans le pays. Après avoir appelé tous les militants du parti à travailler pour le triomphe des valeurs cardinales de la société sénégalaise, les honorables députés ont donné plein pouvoir président du parti Malick Gakou pour prendre toutes les initiatives et orientations avec les forces vives pour le renforcement de la démocratie.

« Nous faisons siennes les recommandations du Bureau politique du 26 octobre 2020 qui ”donne mandat au président Malick Gakou de prendre toutes les initiatives et orientations avec les forces de la nation, pour le renforcement de la démocratie tout en préservant notre pays de toute les menaces et de tous les périls liés aux conséquences de la pandémie qui ont impacté négativement notre économie, le bien-être social de nos populations et de renforcer notre cohésion nationale,” » ont déclaré les trois parlementaires.

D’après plusieurs médias sénégalais, cette déclaration faite par les députés est un aval qui est donné au leader du parti pour qu’il se rallie à la mouvance présidentielle. Malick Gakou lui-même aurait justifié sa volonté de rejoindre la mouvance par la « nécessité de faire face aux effets de la crise sanitaire ».