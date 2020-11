Terrible destin pour cet enfant de 3 ans. En octobre dernier, il est tombé de son vélo alors qu’il passait les vacances à San Diego (Arizona) en compagnie de sa famille. C’était jusque-là un fait banal. « Comme n’importe qu’elle petit garçon de trois ans » il est déjà tombé à plusieurs reprises, assure son père. Ses parents ont pris soin de panser la plaie née de sa chute. Ce n’était qu’une égratignure. Ils croyaient avoir régler le problème, mais les choses ont rapidement pris une allure inquiétante. L’enfant est tombé malade et deux jours après il se retrouvait entre la vie et la mort.

“Tout son corps était en train d’arrêter de fonctionner “

Ses parents l’ont rapidement conduit à l’hôpital. « Tout son corps était en train d’arrêter de fonctionner… (L’équipe de soignants) était persuadée qu’elle allait « le perdre, très certainement, cette nuit-là » raconte son père. Pour faire face aux frais générés par les soins du petit, ses parents ont ouvert une collecte de fonds en ligne sur GoFundMe. Ce qui leur a permis de lever plus de 152 mille dollars.

L’enfant souffrait en réalité d’une infection à staphylocoque qui a atteint tout son corps. Le syndrome du choc toxique est ensuite apparu. Après un mois et demi d’hospitalisation et 17 opérations chirurgicales, il a été amputé des deux jambes et deux doigts se trouvant sur sa main gauche.