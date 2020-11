Suite à l’arrestation de la star de la musique congolaise Tshala Muana, le producteur de la chanteuse a dénoncé un « kidnapping » de la part des services de renseignement. A en croire les confidences qui ont été faites par Claude Mashala au média BBC, elle a été arrêtée pour une chanson sur laquelle elle continue de travailler et qui n’est donc pas encore finalisée.

« Elle a été kidnappée à son domicile, elle est sous la garde des services de renseignement pour une chanson qu’elle n’a pas diffusée et dont elle n’a pas fait de clip vidéo. Le son qui circule est de qualité amateur. Et elle n’a cité le nom de personne. Et cette chanson a été composée en 2013 », a-t-elle fait savoir.

Tshala Muana serait souffrante

Le producteur indique que la chanson n’a pas encore été publiée. Il a profité de l’occasion pour souligner que la chanteuse est un peu affaiblie sur le plan sanitaire. « Elle est affaiblie, compte tenu de son âge et de son poids. Si quelque chose lui arrive, Dieu seul le sait. Ce qui se passera », a-t-il poursuivi. Rappelons que la chanson à l’origine des problèmes de la « Reine du Mutuashi » est intitulée « Ingratitude ».

La chanson censurée

Ce lundi 16 novembre, le ministère de la Justice a interdit sa diffusion dans les médias locaux. La décision a été prise par la « Commission nationale de censure des chansons et des spectacles ». Les différents responsables de chaînes de télévision et de stations de radios à Kinshasa ont été saisis à cet effet. La chanson est perçue par les autorités du pays comme étant dirigée contre l’actuel président Félix Tshisekedi.